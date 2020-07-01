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Общество

Семьи с детьми с 1 июля начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей

1 июля 2020 года, 10:28

С 1 июля началось автоматическое перечисление выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Средства предоставляются в дополнение к ранее назначенным пособиям на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. Выплата предусмотрена на каждого ребенка, рожденного с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Издание отмечает, что за этим пособием не не нужно никуда обращаться. Она назначается единовременно в беззаявительном порядке на основании ранее предоставленных в Пенсионный фонд заявлений. 

Если родители и опекуны не оформляли прежние пособия, то они это могут сделать до 1 октября. Так, на детей в возрасте до 3 лет полагается 15 тысяч рублей, которые выплачивались по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев с апреля по июнь. А на детей в возрасте от 3 до 16 лет им выплатят по 10 тысяч рублей на каждого, которые перечислялись семьям в июне.

Заявление на материальную поддержку можно подать дистанционно на портале Госуслуг или непосредственно обратившись в МФЦ или Пенсионный фонд. Деньги поступят единой суммой с учетом дополнительной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая также, как и другие, не облагается налогом и не учитывается при назначении мер социальной поддержки.

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