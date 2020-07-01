Почти 44% жителей Псковской области проголосовали по поправкам в Конституцию до 1 июля

43,62% жителей Псковской области приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию до основного дня голосования, 1 июля. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Избирательную комиссию Псковской области.

В Стругокрасненском районе явка превысила 77%, в Куньинском и Невельском — 65%, в Усвятском — 62%, в Дедовичском — почти 60%. В Пскове накануне 1 июля проголосовали более 30%, в Великих Луках — почти 32%.

«Нарушений за прошедшие шесть дней голосования не было», - отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Голосование по поправкам началось ещё 25 июня и будет продолжаться до 20:00 1 июля.

В Псковской области работают 615 избирательных участков. 85 из них оснащены КОИБами, 43 — видеонаблюдением.

В списки избирателей в регионе внесены 525 тысяч 183 человека.