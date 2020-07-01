Александр Нестерук: Участие в голосовании безопаснее посещения магазина

«Благодаря всем принятым мерам, участие в голосовании это более безопасно, чем посещение тех же магазинов», - заявил глава управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Об этом корреспондент «Псковской правды» сообщает из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Александр Нестерук напомнил, что как и в целом по стране так и в Псковской области в последние недели отмечаются положительные сдвиги по количеству заболевших. На прошлой неделе оно снизилось на 33%. «Это позволило штабу сократить требования, предъявляемые к гражданам, по соблюдению карантинных мероприятий. Ситуация начинает постепенно нормализовываться», - добавил он.

Глава Роспотребнадзора напомнил, что были разработаны рекомендации для избирательных комиссий региона. «При их выполнении все мероприятия должны пройти абсолютно безопасно», - уверен он.

В частности, были разработаны особые требования к избирательным участкам. По возможности они должны иметь отдельные входы и выходы, меры для так называемого «социального разобщения». Всем голосующим выдаются средства индивидуальной защиты.

«Благодаря большой организационной работе, которая была проведена накануне, мы справимся со всеми вызовами, которые нам предъявила коронавирусная инфекция, осложнив работы. Уверен, что избирательная компания завершится на высоком уровне», - резюмировал Александр Нестерук.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов в ответ поблагодарил Роскомнадзор за ту огромную работу, которую они проделали с участковыми избирательными комиссиями. «Все рекомендации максимально выполнялись. Замечания комиссии старались устранить. Ценные рекомендации и помощь помогут нам провести кампанию и завершить ее достойно», - отметил он.