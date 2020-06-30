Михаил Ведерников: Псковская область постепенно преодолевает угрозу пандемии

«Сегодня +45 новых случаев из 952 тестов. Вчера было +76 при 1,3 тыс. тестов (пришла партия из Санкт-Петербурга). Это достаточно неплохие показатели», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что всего пару недель назад при вдвое меньшей динамике тестирования число выявленных заражений COVID-19 было значительно выше (в 2-3 раза). «Это говорит о том, что тенденция к снижению всё ещё сохраняется, и регион постепенно преодолевает угрозу пандемии», - отметил он.

В то же время за последние несколько дней статистика умерших от коронавируса увеличилась на три случая. Среди умерших «двое мужчин немногим старше 50 лет». «Никто, к сожалению, не защищён, и это ещё один повод каждому задуматься о собственной безопасности и необходимости следовать требованиям Роспотребнадзора», - отметил Михаил Ведерников.

Также на выходных был выявлен новый очаг. «К настоящему времени 21 случай зафиксирован на предприятии «Йура Корпорейшн РУС». Необходимые меры по его изоляции предприняты», - сообщил губернатор.