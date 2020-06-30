Мурал с портретом партизана Ивана Виноградова появился на стене многоэтажного дома в Дедовичах

Новое изображение, посвящённое памяти партизан, появилось на стене многоэтажного дома в поселке Дедовичи, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, это портрет известного партизана и писателя Ивана Виноградова и цитата из его «Клятвы партизан». Автором проекта стал сотрудник дедовичского центра досуга Роман Кукоба.

«Примечательно, что мурал был изображён на доме, где жил один из героев 6-й роты, гвардии младший сержант Сергей Михайлович Бакулин. Из поколения в поколение уроженцы Псковской земли защищают Родину, и мы должны помнить все имена», - отметил глава региона.