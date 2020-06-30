Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Мурал с портретом партизана Ивана Виноградова появился на стене многоэтажного дома в Дедовичах

30 июня 2020 года, 22:10

Новое изображение, посвящённое памяти партизан, появилось на стене многоэтажного дома в поселке Дедовичи, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, это портрет известного партизана и писателя Ивана Виноградова и цитата из его «Клятвы партизан». Автором проекта стал сотрудник дедовичского центра досуга Роман Кукоба.

«Примечательно, что мурал был изображён на доме, где жил один из героев 6-й роты, гвардии младший сержант Сергей Михайлович Бакулин. Из поколения в поколение уроженцы Псковской земли защищают Родину, и мы должны помнить все имена», - отметил глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область постепенно преодолевает угрозу пандемии
В Псковской городской больнице от коронавируса умер врач Анвар Сабиров
Псковичей приглашают публично признаться в любви своим родным и близким
Конкурс проектов ТОСов стартует в Псковской области
Минобороны планирует завершить строительство COVID-центров в Пскове и Великих Луках к 15 сентября
Многоэтажной жилой застройки на месте стадиона «Электрон» не будет
В Псковской области реконструируют 33 здания по програме «Возрождение культурного наследия»
При назначении нового главного врача великолукской больницы учтут мнение коллектива
Марина Борисенкова: Поправки не допускают дискриминацию инвалидов

Комментарии

Авторизация
No comments
В строю

Общество
30 июня 15:02

В строю

«Волонтеры Победы» продолжают работу несмотря на режим ограничений
Новоселье у медиков

Общество
30 июня 12:09

Новоселье у медиков

В этом году администрация Псковской области купит квартиры для двенадцати врачей

Без очереди

Общество / Образование
30 июня 10:45

Без очереди

Новый детский сад начнут строить в Пскове в следующем году