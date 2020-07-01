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Политика

В Псковской области стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию

1 июля 2020 года, 08:00

1 июля в Псковской области начался основной день голосования по поправкам в Конституцию. Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00.

В регионе работают 615 участков для голосования. На всех участках будут обеспечены меры защиты от коронавируса: все члены УИК, общественные наблюдатели и голосующие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также на участке можно воспользоваться санитайзером для рук.

Процедура голосования следующая: гражданин приходит с паспортом на свой избирательный участок, показывает его на расстоянии члену УИК, расписывается напротив своей фамилии в списке участников голосования (для этого ему выдается одноразовая ручка). Далее гражданин получает бюллетень, идет в кабинку для голосования, ставит «галочку» за или против поправок в Конституцию и опускает бюллетень в урну.

Информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию в регионе обеспечивают порядка 150 волонтёров.

Отметим, что россияне могли россияне могли выразить своё мнение по поводу предлагаемых изменений, начиная с 25 июня. С 25 по 30 июня включительно в Псковской области в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России приняло участие 196 856 человек.



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