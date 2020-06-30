Псковичей приглашают публично признаться в любви своим родным и близким

С 1 по 9 июля «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» приглашает принять участие во всероссийском интернет-событии «Дом семьи, любви и верности», выразив свои чувства к родным и близким и поздравив их с исконно российским православным праздником в честь Дня святых Петра и Февроньи Муромских, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Чтобы рассказать о своей любви к супругам, детям, родителям, сестрам, братьям, дедушкам и бабушкам, нужно зайти на сайт «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» и активировать форму «Написать признание».

После публикации необходимо разместить поздравление на странице одной из социальных сетей. Каждый участник получит именной сертификат, провозглашающий его дом «Домом семьи, любви и верности».

Отметим, что проект реализуется в рамках программы развития «Климат счастья России 2020–2025».