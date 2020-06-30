Второй региональный конкурс проектов ТОСов стартует в Псковской области 15 июля, сообщает пресс-служба администрации региона.

Конкурс организован по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. В нем смогут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, в городских округах, городских и сельских поселениях региона. Для этого они должны представить в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, заявление и пакет документов.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься организатором конкурса, управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию, до 5 августа 2020 года.

Отметим, что на реализацию проектов-победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается их реализация, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из регионального бюджета составит 100 тыс рублей. Общий размер финансирования составит около 2 млн рублей.