Минобороны планирует завершить строительство COVID-центров в Пскове и Великих Луках к 15 сентября

Минобороны рассчитывает завершить строительство многофункциональных центров для борьбы с коронавирусом в Пскове и Великих Луках к 15 сентября, сообщает ТАСС.

«Приступили к работе в Пскове. Там будут построены два госпиталя - в Пскове на 200 мест и в Великих Луках на 100 мест. В настоящее время идет работа по заливке фундамента. Надеемся к 15 сентября с учетом большего объема работ завершить строительство и этих госпиталей», - цитирует ТАСС министра обороны Сергея Шойгу.



Издание напоминает, что военнослужащие Западного военного округа начали готовить площадки для строительства медцентров в этих городах. В Псков для выполнения работ по подготовке площадок строительства многофункциональных медицинских центров прибыли военнослужащие из Мурманской области. В Великие Луки прибыли военные из Брянска. Каждое подразделение обеспечено необходимой техникой - экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами «КамАЗ» и «Урал».