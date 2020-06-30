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Общество

Многоэтажной жилой застройки на месте стадиона «Электрон» не будет

30 июня 2020 года, 17:40

Возможность застройки территории на месте стадиона «Электрон» опроверг губернатор Михаил Ведерников. Не будет многоэтажного строительства и на месте парка «Россия - моя история».

«Музей «Россия — моя история» строится, сейчас проходят все согласования. Никакой многоэтажной жилой застройки там, конечно, не будет. Ни владыка, ни я, разумеется, такого не допустим», — приводит пресс-служба областной администрации слова губернатора. Михаил Ведерников дал комментарий СМИ после совещания о деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», которое состоялось во вторник, 30 июня.

Стадион передадут в собственность города. Об этом уже есть договоренность с главой администрации Пскова Александром Братчиковым.

«Никаких многоэтажных и одноэтажных жилых домов. Мы об этом даже не думаем. С удивлением читаем подобные гипотезы. Будет исторический парк, будет гуманитарно-спортивный центр, место, где псковичи смогут не только отдохнуть или заняться спортом, но и посетить множество клубов по интересам для всех возрастов», — высказался также  митрополит Тихон.

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