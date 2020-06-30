В Псковской области реконструируют 33 здания по програме «Возрождение культурного наследия»

По программе «Возрождение объектов культурного наследия» в Псковской области реконструируют 33 здания, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова. Об этом он сообщил во время пресс-подхода по итогам прошедшего в Пушкинских Горах совещания.

В этом году регион получит около 460 млн рублей на эти цели.



Внебюджетные цели привлекаются в Псковскую область на реконструкцию и реставрацию памятников культурного наследия благодаря усилиям председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергея Степашина, который сегодня вместе с главой Фонда содействия развитию ЖКХ Константином Цициным посетил Псковскую область.

«Приоритетные направления работы изложены в самом названии организации, - уточнил глава региона. - Если говорит о планах, на сегодня запланировано к реконструкции 33 здания в рамках 17 объектов. Благодаря внимательному подходу нашего владыки (митрополита Тихона), удалось значительные средства сэкономить. Это, безусловно, открывает для нас больше возможностей. И сегодня по Святогорскому монастырю мы часть работ обсудили, в том числе приведение в порядок могилы Пушкина».

Сегодня в Пушкинских Горах прошло совещание, посвященное работе по восстановлению объектов культурного наследия в Псковской области.