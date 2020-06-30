При назначении нового главного врача великолукской больницы учтут мнение коллектива. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

-Служебная проверка в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы завершена. Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя, - написал Михаил Ведерников. - Благодарю всех, кто обращал внимание на проблемы в организации работы больницы и поликлиники, кто доводил информацию до ответственных структур. В настоящий момент наш приоритет - максимально быстрое возвращение учреждения в нормальное рабочее русло. В этом помогут как псковские, тамк и московские врачи. Решение о новом руководителе будет принято с учетом мнения коллектива.

Напомним, Елена Никановрова напис ала заявление по собственному желанию после того, как пациенты и персонал больницы начали собирать подписи за ее увольнение. До этого на ее работу поступали многочисленные жалобы.