Марина Борисенкова: Поправки не допускают дискриминацию инвалидов

Депутат областного Собрания Марина Борисенкова поддержала внесение изменений в Основной закон страны, проголосовав за поправки в Конституцию, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

- Я представляю интересы людей с инвалидностью, и в первую очередь голосую за поправки, которые направлены на защиту прав маломобильных граждан, за закрепление в главном документе страны дополнительных гарантий. В нашем государстве так повелось исторически, что понятия «инвалидность» и «инвалид» связывались с понятиями «нетрудоспособность» и «больной». Но наш мир меняется и меняется отношение к людям с инвалидностью. Конечно, в законодательстве и сейчас прописано, что государство осуществляет защиту людей с инвалидностью, но поправками к Конституции круг обязанностей государства в отношении инвалидов будет расширен. Внесённые поправки дополнительно закрепляют равенство прав и свобод людей с инвалидностью, недопустимость дискриминации, создание доступной среды и улучшение качества их жизни, - прокомментировала Марина Борисенкова.

