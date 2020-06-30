Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Марина Борисенкова: Поправки не допускают дискриминацию инвалидов

30 июня 2020 года, 15:13

Депутат областного Собрания Марина Борисенкова поддержала внесение изменений в Основной закон страны, проголосовав за поправки в Конституцию, сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

- Я представляю интересы людей с инвалидностью, и в первую очередь голосую за поправки, которые направлены на защиту прав маломобильных граждан, за закрепление в главном документе страны дополнительных гарантий. В нашем государстве так повелось исторически, что понятия «инвалидность» и «инвалид» связывались с понятиями «нетрудоспособность» и «больной». Но наш мир меняется и меняется отношение к людям с инвалидностью. Конечно, в законодательстве и сейчас прописано, что государство осуществляет защиту людей с инвалидностью, но поправками к Конституции круг обязанностей государства в отношении инвалидов будет расширен. Внесённые поправки дополнительно закрепляют равенство прав и свобод людей с инвалидностью, недопустимость дискриминации, создание доступной среды и улучшение качества их жизни, - прокомментировала Марина Борисенкова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Минобороны планирует завершить строительство COVID-центров в Пскове и Великих Луках к 15 сентября
Многоэтажной жилой застройки на месте стадиона «Электрон» не будет
В Псковской области реконструируют 33 здания по програме «Возрождение культурного наследия»
При назначении нового главного врача великолукской больницы учтут мнение коллектива
Владимир Путин призвал россиян голосовать за поправки
В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов
Нарушений при голосовании по поправкам в Псковской области не выявлено
Еще 76 жителей Псковской области заразились коронавирусом
В мае 13 тысяч псковских детей получили продуктовые наборы

Комментарии

Авторизация
No comments
В строю

Общество
30 июня 15:02

В строю

«Волонтеры Победы» продолжают работу несмотря на режим ограничений
Новоселье у медиков

Общество
30 июня 12:09

Новоселье у медиков

В этом году администрация Псковской области купит квартиры для двенадцати врачей

Без очереди

Общество / Образование
30 июня 10:45

Без очереди

Новый детский сад начнут строить в Пскове в следующем году