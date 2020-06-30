Владимир Путин призвал россиян голосовать за поправки

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, призвав их принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. С современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, эффективной власти, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», - сказал Путин.

Он уверен, что каждый из россиян, принимая «столь важное решение, думает прежде всего о своих близких»: «Опирается на ценности, которые нас объединяют — это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, их здоровье, нравственном и духовном воспитании».

Владимир Путин заявил, что поправки в основной закон в случае поддержки закрепляют эти ценности и принципы, как высшие, безусловные гарантии.