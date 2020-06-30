Пенсионерка, чтобы спасти невестку, перевела мошенникам 50 тысяч

Еще об одном случае мошенничества рассказали в полиции. На этот раз аферисты позвонили пожилой великолучанке и выманили деньги под предлогом спасения невестки.

-72-летней местной жительнице позвонила плачущая женщина, которая старалась выдать себя за ее невестку. Она рассказала, что находится под следствием и ей срочно нужна помощь. Пенсионерке показалось, что это действительно ее невестка. После этого пожилой великолучанке позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он заявил, что совершенное «невесткой» противоправное деяние можно переквалифицировать на менее тяжкое, но для этого потребуются деньги. И пенсионерка перевела на указанный счет 50 тысяч рублей - все средства, которыми располагала, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Только после этого пенсионерка позвонила сыну.

Полиция напоминает о бдительности при общении с незнакомцами.