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Общество

Сергей Степашин: В Псковской области нужно расширять географию внутреннего туризма

30 июня 2020 года, 10:43

Географию внутреннего туризма в Псковской области необходимо расширять за счет Печор, Острова и Пушкинских Гор. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин на совещании в администрации региона 30 июня, сообщает Псковское агентство информации. 

«Внутренний туризм - это серьезная помощь для бюджета Псковской области», - сказал Сергей Степашин.

В программе визита Степашина в Псковскую область запланировано несколько совещаний, в том числе и по вопросу сохранения объектов культурного наследия. Так планируется проверить ход модернизации некоторых объектов в регионе, в том числе Печорского монастыря. Степашин заявил о необходимости развития не только монастыря, но и самого города, чтобы он стал «точкой притяжения». 

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