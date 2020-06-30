Сергей Степашин: В Псковской области нужно расширять географию внутреннего туризма

Географию внутреннего туризма в Псковской области необходимо расширять за счет Печор, Острова и Пушкинских Гор. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин на совещании в администрации региона 30 июня, сообщает Псковское агентство информации.

«Внутренний туризм - это серьезная помощь для бюджета Псковской области», - сказал Сергей Степашин.

В программе визита Степашина в Псковскую область запланировано несколько совещаний, в том числе и по вопросу сохранения объектов культурного наследия. Так планируется проверить ход модернизации некоторых объектов в регионе, в том числе Печорского монастыря. Степашин заявил о необходимости развития не только монастыря, но и самого города, чтобы он стал «точкой притяжения».