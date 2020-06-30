Псковская область выполнила программу для переселенцев

Псковской области выполнена программа для переселенцев, сообщил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин, пишет Псковское агентство информации. 30 июня Сергей Степашин находится с рабочим визитом в Псковской области.

«В 2019 году программа была выполнена полностью, - отметил Сергей Степашин. – Я думаю, что программу 2020 года вы выполните».

В Великих Луках процедуры по переселению запланированы на октябрь. Степашин выразил надежду, что переселение успеют завершить вовремя.

«20 регионов уже выполнили программу 2020 года полностью, и есть такие регионы, которые готовы выполнить программу 2025 года на переселение жилья», - отметил Сергей Степашин, добавив, что вопрос досрочного переселения в Псковской области тоже может стоять.

Также Сергей Степашин добавил, что обсуждается вопрос о том, чтобы сдвинуть акцент только с покупки жилья, и больше его строить для переселенцев.

«Мы даём гарантированно бюджетные деньги, под которые мы можем подтянуть строителей», - отметил Степашин.