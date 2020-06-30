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Общество

202 аварийных дома планируют расселить в Псковской области до 2025 года

30 июня 2020 года, 09:36

202 аварийных дома планируют расселить в Псковской области до 2025 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании, посвященном переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также модернизации инфраструктуры объектов ЖКХ, сообщает Псковское агентство информации. Совещание проходит с участием  председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина и генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина, которые находятся с рабочим визитом  в Пскове 30 июня.

Михаил Ведерников рассказал, что уровень износа инфраструктуры в регионе составляет около 80%, а в некоторых районах – все 100%. «Мы уже получили поддержку на общую сумму 620 млн. Готова проектно-сметная документация на реконструкцию Пушкиногорских очистных сооружений», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников указал на то, что Псковская область – один из 10 регионов с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью, для которых были разработаны специальные программы социально-экономического развития. Сейчас для Псковской области уровень софинансирования составляет 1%. Необходимо сделать так, чтобы софинансирование было хотя бы 10%.

Губернатор рассказал, что из 450 аварийных домов (более 90 тысяч квадратных метров) расселили 6 тысяч человек. Выполнено 141% от планового значения. «В этом году также планируем перевыполнить план», – отметил он.

Кроме этого, планируется расселить 202 аварийных дома (более 42 тысяч квадратных метров) до 2025 года. «Впервые за 10-летие появился новый многоквартирный дом в посёлке Дубрава, ведётся строительство в Дно и скоро – в Новоржеве», – сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил Фонд содействия реформированию ЖКХ за действенную поддержку, которую они оказывают Псковской области, и отметил, что Фонд один из важных партнёров Псковской области.


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