В Псков приехали Сергей Степашин и Константин Цицин

В Псковскую область 30 июня приехали председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин, сообщает пресс-служба областной администрации. В центре внимания гостей будет сфера ЖКХ и объекты культурного наследия. Степашин и Цицин планируют провести несколько рабочих встреч с губернатором Михаилом Ведерниковым. Так, пройдет совещание, посвященное реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В программе также — совещание по вопросам деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове», которое занимается работой по восстановлению, реконструкции, модернизации, реставрации важнейших памятников истории региона.

