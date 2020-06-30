Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псков приехали Сергей Степашин и Константин Цицин

30 июня 2020 года, 09:14

В Псковскую область  30 июня приехали председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин, сообщает пресс-служба областной администрации. В центре внимания гостей будет сфера ЖКХ и объекты культурного наследия. Степашин и Цицин планируют провести несколько рабочих встреч с губернатором Михаилом Ведерниковым. Так, пройдет совещание, посвященное реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и  модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В программе также — совещание по вопросам деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове», которое занимается работой по восстановлению, реконструкции, модернизации, реставрации важнейших памятников истории региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов
Нарушений при голосовании по поправкам в Псковской области не выявлено
Еще 76 жителей Псковской области заразились коронавирусом
В мае 13 тысяч псковских детей получили продуктовые наборы
Пенсионерка, чтобы спасти невестку, перевела мошенникам 50 тысяч
Сергей Степашин: В Псковской области нужно расширять географию внутреннего туризма
Уровень газификации по России в этом году достигнет 71,4 %
Псковская область выполнила программу для переселенцев
30 июня Псковская область окажется в эпицентре непогоды

Комментарии

Авторизация
No comments
Новоселье у медиков

Общество
30 июня 12:09

Новоселье у медиков

В этом году администрация Псковской области купит квартиры для двенадцати врачей

Без очереди

Общество / Образование
30 июня 10:45

Без очереди

Новый детский сад начнут строить в Пскове в следующем году
В помощь маме и папе

Общество / Соцзащита
26 июня 13:09

В помощь маме и папе

Как маткапитал на первого ребенка изменил жизнь псковских семей