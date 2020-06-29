В МЧС рассказали, какая погода в Псковской области будет в июле

В июле в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются +21… +26, в отдельные дни воздух может прогреваться до +27…+30. Осадки прогнозируется в пределах 90-130% от нормы. Высока вероятность гроз с порывистым ветром до 15 м/сек. В целом в июле на погоду в Псковской области будут влиять теплые и влажные атлантические циклоны.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в пределах нормы для летнего периода. Ухудшение радиационной, химической и бактериологической обстановки на территории области в июле также не ожидается.

Что касается пожарной опасности, то по региональной шкале она оценивается 2-4 классом. Возможны неконтролируемые палы травы.

В МЧС отмечают, что при прохождении грозовых фронтов существует вероятность поражения людей молниями, при сильном ветре возможно падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций на людей и машины.

Что касается санитарно-эпидемиологической обстановки, то есть вероятность вспышек острых кишечных инфекций в результате несанкционированной продажи некачественных овощей и фруктов. Кроме того, возможны случаи клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

Также ведомство прогнозирует несчастные случаи с маломерными судами и несчастные случаи на воде, связанные с выходом населения на природу и купанием в необорудованных местах.