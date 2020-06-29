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Общество

Михаил Ведерников занял 16-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

29 июня 2020 года, 20:12

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 16-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram, составленному Агентством политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора был рассчитан за неделю с 22 по 28 июня. Первое место в рейтинге занял врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Второе - врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. На третьем оказался врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Последнее, 44-е место в рейтинге разделили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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