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Культура

Псковский музей начал работу и приглашает по новым маршрутам

29 июня 2020 года, 17:46

Все объекты Псково-Изборского объединенного музея-заповедника вновь открыты для посетителей.

Музей приглашает  на экскурсии по новым маршрутам. Посетителям доступны экскурсия «Башни Псковского кремля» с посещением Власьевской башни, башни Кутекрома и отреставрированной Плоской башни, экскурсия «Псков – город на двух реках» с посещением нового объекта – отреставрированной Высокой башни, экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен, интерактивная культурно-образовательная программа в отреставрированных палатах Постникова «В гости к профессору Мешкову» - программа для родителей с детьми.

Правда, пока сохраняется режим ограничений, экскурсии проводят для небольших групп: пять человек в помещении и десять - на открытом пространстве. Посетители обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра.

Подробности о записи на экскурсии можно узнать по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

Решение о возобновлении работы музейных объектов и разрешении проводить экскурсии было принято в минувшую пятницу на заседании регионального оперативного штаба.

До этого сфера туризма на протяжении трех месяцев действия ограничительных мер по коронавирусу практически полностью не работала.



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