Губернатор высоко оценил работу властей в Дедовичском районе

Михаил Ведерников высоко оценил усилия власти Дедовичского района по приведению в порядок инфраструктуры муниципалитета, сообщает пресс-служба областной администрации. 29 июня губернатор находится с рабочим визитом в Дедовичском районе.

«Очень хорошее впечатление складывается. Видно, что и объекты ремонтируются, приводится в порядок городская инфраструктура. Очень важно, что в район приходят новые инвесторы. Это дополнительные доходы для бюджета муниципалитета и рабочие места для жителей», — сказал Михаил Ведерников во время рабочей встречи с главой района Геннадием Афанасьевым.

Одна из ключевых задач, которая в числе прочего поможет пополнить доходную базу муниципального бюджета, - это привлечение инвесторов. В этом направлении муниципалитет активно взаимодействует с региональной администрацией по созданию третьей очереди особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Моглино» вблизи Псковской ГРЭС. «Мы очень надеемся, что инвесторы будут активно заходить в район», — отметил Геннадий Афанасьев.

На встрече также обсудили реализацию региональных проектов на территории муниципалитета. В частности, в рамках проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас идет ремонт на двух участках дороги Дедовичи-Дно-Костыжицы. К новому учебному году в двух школах района планируют открытие «Точек роста».

