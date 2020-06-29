Петербуржец открыто похитил мобильник у иностранного студента

В Пскове приезжий из Санкт-Петербурга открыто похитил мобильник у иностранного студента, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Вечером 28 июня на улице Вокзальной к иностранному студенту, который учится в Пскове, подошел незнакомый молодой человек. И сначала на русском, а потом на английском языке вежливо попросил у него сотовый телефон. Ему, якобы, срочно понадобилось перезвонить родне.

Студент, ничего не подозревая, передал незнакомцу мобильник. А тот взял его и тут же попытался скрыться. Однако, беглеца по «горячим следам» задержали подоспевшие сотрудники полиции. Похитителем оказался не работающий 23-летний житель Санкт-Петербурга. Молодой человек дал признательные показания. Отвечая на вопросы в полиции, задержанный заявил, что он приехал в Псков посмотреть достопримечательности.