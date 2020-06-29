Юрий Шматов: Пришло время обновить главный закон страны

Первый председатель областного Собрания, депутат четырёх созывов регионального парламента, экс-сенатор Юрий Шматов проголосовал за внесение изменений в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. На избирательный участок в Стругах Красных политик пришёл вместе с супругой.

«Конституция 1993 года принималась в очень сложные времена, когда в стране происходили переломные, фактически революционные события. В тех реалиях нужно было принять такую Конституцию, которая позволяла бы жить мирно и развиваться обществу в нашем государстве. Я считаю, что принятая Конституция сыграла большую роль в стабилизации всей обстановки в стране, в том числе и в нашей области», - поделился воспоминаниями Юрий Шматов.

По мнению законодателя, трижды избранного председателем регионального парламента, пришло время обновить главный закон страны.

«Время не стоит на месте, и сейчас та обстановка, которая позволяет нам оценить, что было сделано в прошлые годы и что необходимо обществу сегодня. Я убеждён, что вносить поправки в Конституцию необходимо.Пакетное голосование по поправкам к Конституции – абсолютно правильное решение», - подчеркнул Юрий Шматов.