Сергей Степашин и Константин Цицин приезжают в Псковскую область

30 июня, в Псковскую область с рабочим визитом приедут председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

По предварительным данным, Степашин и Цицин вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном проведут несколько рабочих встреч и совещаний.