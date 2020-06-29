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Общество

Сергей Степашин и Константин Цицин приезжают в Псковскую область

29 июня 2020 года, 14:04

 30 июня, в Псковскую область с рабочим визитом приедут председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

По предварительным данным, Степашин и Цицин вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном проведут несколько рабочих встреч и совещаний.

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