Еще 35 случаев коронавируса зарегистрировали за сутки в Псковской области

35 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал "COVID-19. Псковская область". Общее число инфицированных в регионе достигло 2 757 случаев.

Выздоровели ещё 960 псковичей (за последние сутки 13). Умер 21 человек.

На данный момент проведено 43 103 исследования, в том числе 366 за минувшие сутки.

Статистика по районам: Псков – 808, Великие Луки – 565, Бежаницкий район - 15, Великолукский район – 155, Гдовский район – 60, Дедовичский район – 35, Дновский район - 90, Красногородский район – 8, Куньинский район –24, Локнянский район - 7, Невельский район - 101, Новоржевский район – 19, Новосокольнический район - 57, Опочецкий район – 33, Островский район – 204, Палкинский район - 25, Печорский район – 35, Плюсский район – 84, Порховский район - 126, Псковский район – 216, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 6, Пыталовский район – 11, Себежский район – 17, Стругокрасненский район – 34, Усвятский район - 16.