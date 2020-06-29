Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С начала года в Пскове оштрафовали уже 800 пешеходов

29 июня 2020 года, 12:44

С начала года в Пскове оштрафовали уже 800 пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 29 июня. Сейчас штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

В этом году в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма специалисты занялись вопросом соблюдения пешеходами правил дорожного движения.

По словам Владимира Папорта, часто люди натаптывают тропы там, где им удобно ходить.

«Иногда где-то нам надо подстраиваться под них, - отметил Владимир Папорт. – Да, мы согласны строить пешеходные переходы, но они должны быть безопасными».

По мнению Владимира Папорта, пешеходные переходы должны быть оборудованы подходами, быть качественно освещёны, также должна быть обеспечена видимость пешехода при переходе им проезжей части.




  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Юрий Шматов: Пришло время обновить главный закон страны
Сергей Степашин и Константин Цицин приезжают в Псковскую область
Еще 35 случаев коронавируса зарегистрировали за сутки в Псковской области
Губернатор предложил поощрить членов УИКов за работу в непростых условиях
В Дедовичском районе открыли мемориал Партизанской славы
Полмиллиона рублей украли мошенники у двух великолучанок
Губернатор проконтролирует ремонт моста через Шелонь
У жителей улицы Подвишенской огороды покрылись белой пылью
Больше тысячи человек воспользовались сервисом Сбербанка для подбора жилья в новостройке

Комментарии

Авторизация
No comments
В помощь маме и папе

Общество / Соцзащита
26 июня 13:09

В помощь маме и папе

Как маткапитал на первого ребенка изменил жизнь псковских семей
Зачем звонит колокол?

Общество / Здоровье
25 июня 23:43

Зачем звонит колокол?

Что делать, если тяжесть в груди мешает жить
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.