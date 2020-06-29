С начала года в Пскове оштрафовали уже 800 пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 29 июня. Сейчас штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

В этом году в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма специалисты занялись вопросом соблюдения пешеходами правил дорожного движения.

По словам Владимира Папорта, часто люди натаптывают тропы там, где им удобно ходить.

«Иногда где-то нам надо подстраиваться под них, - отметил Владимир Папорт. – Да, мы согласны строить пешеходные переходы, но они должны быть безопасными».

По мнению Владимира Папорта, пешеходные переходы должны быть оборудованы подходами, быть качественно освещёны, также должна быть обеспечена видимость пешехода при переходе им проезжей части.



