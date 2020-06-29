В Дедовичском районе открыли мемориал Партизанской славы

Торжественное открытие мемориала Партизанской славы состоялось в Дедовичском районе 29 июня, сообщает Псковское агентство информации. Сегодня там с рабочим визитом находится губернатор Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что появлению мемориала регион обязан жителям Дедовичского района, которые несколько лет защищали и отстаивали идею почетного звания «Края партизанской славы», а многие непосредственно участвовали в возведении памятника.

«На территории современной Псковской области действовало 29 партизанских отрядов общей численностью почти 60 тысяч человек. Их действия поставили врага фактически в условия войны на два фронта. Годами партизаны упорно добивались освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. Многие бойцы псковских лесов помогали освобождать Европу, многие дошли до Берлина, проявив невероятное мужество, упорство и железную силу воли», - сказал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников также поздравил жителей Невельского района с присвоением почетного звания «Край партизанской славы» в 2020 году и вручил присутствующему на церемонии главе района Олегу Майорову почетную грамоту.