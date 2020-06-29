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Происшествия

Полмиллиона рублей украли мошенники у двух великолучанок

29 июня 2020 года, 11:06

Мошенники опять представлялись сотрудниками банков. 

Как рассказали в полиции, 26 июня 37-летней великолучанке с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются оформить на нее кредит. И под предлогом предотвращения этих противоправных действий обманным путем завладел деньгами горожанки в сумме 350 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

А другая великолучанка, 1977 года рождения, разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже инвалидного кресла. 27 июня ей позвонил незнакомец и сказал, что хочет приобрести кресло. Однако, для перечисления денег запросил реквизиты ее банковской карты, что женщина и сделала. В результате, она лишилась 202 тысяч рублей. 

Факты дистанционного мошенничества отмечены за последние дни также в Пскове, Опочке и Себеже. Полиция напоминает о бдительности при общении с незнакомцами.

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