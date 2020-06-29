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Общество

Губернатор проконтролирует ремонт моста через Шелонь

29 июня 2020 года, 10:56

29 июня губернатор Псковской области находится с рабочим визитом в Дедовичском районе, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников встретится с главой района Геннадием Афанасьевым, 

примет участие в открытии мемориала Партизанской славы на улице Промкомбината, проконтролирует капитальный ремонт моста через реку Шелонь на автодороге Дубровка – Дедовичи и благоустройство центральной площади.

Кроме этого, Михаил Ведерников посетит зерносушильный комплекс ООО «Скангали» и осмотрит здание, в котором планируется открыть филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

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