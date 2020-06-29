У жителей улицы Подвишенской огороды покрылись белой пылью

Жители улицы Подвишенской в Пскове обратились к Михаилу Ведерникову с просьбой спасти их от пыли. Обращение появилось на сайте губернатора Псковской области.

«Жители улицы Подвишенской и некоторые жители домов на улице Кузбасской дивизии хотели бы когда-нибудь увидеть наконец-то асфальт на этой дороге, но пока это не произошло, дорогу засыпают щебнем, чтобы как-то сгладить ямы, - написала псковичка Ирина Петрова. – Людям нечем дышать, пыль от щебня стоит столбом, не успевая оседать».

По словам автора обращения, весь огород у людей покрыт белой пылью. Пыль стоит от самой городской больницы и до ворот МЧС.

Жители улицы Подвишенской просят решить проблему и засыпать дорогу от больницы до моста асфальтной крошкой, чтобы ямы были меньше и не было столько пыли.

Ответственным за решение этого вопроса был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.



