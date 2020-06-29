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Экономика

Больше тысячи человек воспользовались сервисом Сбербанка для подбора жилья в новостройке

29 июня 2020 года, 09:48

Жители разных российских регионов, в том числе и псковичи, пользуются сервисом «ДомКлик», который дает возможность приобрести квартиру со скидкой и выбирать недвижимость из наиболее подходящих вариантов.

Удобство и быстроту сервиса подтверждает обратная связь как довольных клиентов, так и застройщиков.

«Мне все очень понравилось. Через ДомКлик я подобрал квартиру в новостройке и оформил ипотеку. Менеджер оперативно консультировал по всем вопросам в чате и по телефону. В итоге жилье купил гораздо быстрее, чем предполагал» — Андрей Андреевич, г. Псков, ЖК Smart.

«Возможность подбора объектов недвижимости через ДомКлик помогает нашим клиентам выбрать нужную квартиру, а для нас является ценным каналом продаж. Мы давно и успешно используем цифровые сервисы Сбербанка, и новая платформа подбора не стала исключением. Наши менеджеры оперативно реагируют на обращения клиентов через ДомКлик, в режиме онлайн готовы провести показ и обсудить все детали. Мы гибко и индивидуально подходим к каждому клиенту, сервис подбора помогает организовать процесс удобно и комфортно для наших клиентов» - Светлана Сибилькова, заместитель руководителя группы компаний «ЛУГ». 

«Спрос на ипотеку сейчас растет. Этому способствует и то, что оформить кредит и провести сделку в текущих условиях можно полностью дистанционно. Большой популярностью пользуется программа «Господдержка 2020». В Псковском отделении по этой программе подано уже более 300 заявок на ипотеку на общую сумму более 500 млн рублей. За счет хороших условий и качественного сервиса покупка новостроек стала более доступной для населения. Это, в свою очередь, стимулирует и застройщиков» - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка  Анна Тарасенко. 

Больше тысячи человек воспользовались сервисом Сбербанка для подбора жилья в новостройке
Большой популярностью пользуется программа «Господдержка 2020», говорит Анна Тарасенко

Воспользоваться сервисом подбора недвижимости в новостройках и найти квартиру со скидкой можно онлайн на ДомКлик.


Больше тысячи человек воспользовались сервисом Сбербанка для подбора жилья в новостройке
С удобным сервисом искать жилье проще
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