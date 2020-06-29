В Минтруде разъяснили порядок новых выплат на детей в 10 тысяч рублей

При выплатах будут использовать уже существующий алгоритм.

Для перечисления ранее установленных единовременных выплат был создан технический алгоритм электронного обмена данными, благодаря которому были оперативно перечислены средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней, пишут «Известия».

«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты. Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», —приводит издание слова чиновников ведомства.

