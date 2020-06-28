Митрополит Тихон отметил важность поправок, дающих президенту возможность баллотироваться на следующий срок

Настоятель Псково-Печерского монастыря, митрополит Псковский и Порховский Тихон и братия обители проголосовали по поправкам в Конституцию, сообщает Псковское агентство информации.

Выездное голосование обеспечили члены участковой избирательной комиссии №185.

Митрополит Тихон отметил особенную важность поправок, которые касаются возможности президента баллотироваться на следующий срок. «Проблем в стране ещё много. Но президент должен воспитать целую плеяду преемников, продолжающих курс», - отметил митрополит Тихон.