Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Министр науки и высшего образования за поправки в Конституцию проголосовал в Псковской области

28 июня 2020 года, 15:37

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проголосовал за поправки в Конституцию в Печорах, сообщает Псковское агентство информации.

Как сообщает издание, министр находится в Печорах с частным визитом. «Давно хотел посмотреть Псковскую землю, и вот оказался здесь», - рассказал Валерий Фальков.

По словам министра, он воспользовался возможностью принять участие в голосовании по поправкам, находясь в любой точке России. «Оказавшись в этом уникальном месте, я решил исполнить свой гражданский долг. Тем более, что в документе (новой Конституции), который определит будущее страны, появились специальные положения, касающиеся науки. Дополнительные гарантии, касающиеся высшего образования, были и раньше, а сейчас появились гарантии именно по науке. Мы имеем к этому непосредственное отношение. И эти поправки мы с коллегами обсуждали», - отметил Валерий Фальков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митрополит Тихон отметил важность поправок, дающих президенту возможность баллотироваться на следующий срок
Четыре года тюрьмы грозит жителю Дедовичского района за сбыт марихуаны
Псковских предпринимателей приглашают к участию в конкурсе на размещение объектов сезонной торговли
Укравшего алкоголь из магазина псковича задержали росгвардейцы
Псковские полицейские напоминают о требованиях безопасности к отдыху на воде
Председатель Псковского облсовпрофа: Социальный блок поправок к Конституции очень важен
В Великих Луках продолжается розыск пропавшей в прошлом году пенсионерки
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Псковской области
Грозы с ливнями ожидают псковичей в воскресенье

Комментарии

Авторизация
No comments
Бесконтактные выборы (инфографика)

Политика / Выборы
19 июня 09:05

Бесконтактные выборы (инфографика)

Как проголосовать по поправкам в Конституцию
Поправка на партийность

Политика / Партии
15 июня 13:07

Поправка на партийность

Представители основных политических сил озвучили свою позицию по изменениям в Конституцию РФ

Спасти профсоюз

Политика
5 июня 09:00

Спасти профсоюз

Многолетняя борьба внутри облсовпрофа и вокруг него подходит к развязке