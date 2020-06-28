Министр науки и высшего образования за поправки в Конституцию проголосовал в Псковской области

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проголосовал за поправки в Конституцию в Печорах, сообщает Псковское агентство информации.

Как сообщает издание, министр находится в Печорах с частным визитом. «Давно хотел посмотреть Псковскую землю, и вот оказался здесь», - рассказал Валерий Фальков.

По словам министра, он воспользовался возможностью принять участие в голосовании по поправкам, находясь в любой точке России. «Оказавшись в этом уникальном месте, я решил исполнить свой гражданский долг. Тем более, что в документе (новой Конституции), который определит будущее страны, появились специальные положения, касающиеся науки. Дополнительные гарантии, касающиеся высшего образования, были и раньше, а сейчас появились гарантии именно по науке. Мы имеем к этому непосредственное отношение. И эти поправки мы с коллегами обсуждали», - отметил Валерий Фальков.