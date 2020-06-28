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Происшествия

Четыре года тюрьмы грозит жителю Дедовичского района за сбыт марихуаны

28 июня 2020 года, 15:34

Прокуратура Дедовичского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконным сбыте наркотических средств. Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Дедовичского района, по версии следствия 20 мая этого года года обвиняемый, находясь недалеко от дома № 11 по ул. Комсомольская пос. Дедовичи Псковской области за 2000 рублей незаконно совершил сбыт марихуаны общей массой 2,43 грамма. Однако покупатель оказался участником оперативного-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрит суд. За сбыт наркотиков мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

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