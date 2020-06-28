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Экономика

Псковских предпринимателей приглашают к участию в конкурсе на размещение объектов сезонной торговли

28 июня 2020 года, 13:15

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе на размещение объектов сезонной торговли. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области, в целях создания конкурентной среды и благоприятных условий для организации качественного торгового обслуживания и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения администрация Пскова проводит конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории Пскова.

Дата начала приема конкурсной комиссией заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова с 25 июня 2020 года, дату окончания приема заявок – 30 июня 2020 года, дата и место подведения итогов конкурса – 03 июля 2020 года по адресу: г. Псков, улица Некрасова, дом № 22.

Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, дом № 3, каб.7.

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