Укравшего алкоголь из магазина псковича задержали росгвардейцы

28 июня около часа ночи сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Мужчина, находясь в магазине на Алтаева, совершил кражу алкогольных напитков. Продавец торговой точки нажал кнопку тревожной сигнализации, и на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 56-летнего псковича и передали его в территориальный отдел полиции.