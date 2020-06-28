Псковские полицейские напоминают о требованиях безопасности к отдыху на воде

Нарушения требований безопасности на воде могут привести к трагическим последствиям, напоминает пресс-служба УМВД по Псковской области.

В частности, полицейские советуют прежде, чем взять с собой детей, тщательно изучить с ними основные правила безопасности на воде:

- Детям категорически запрещено купаться без присмотра взрослых.

- Не разрешайте детям одним плавать на каких-либо подручных средствах. Например, на надувных игрушках и матрацах. Помните, что они могут лопнуть. Н

- Не разрешайте детям нырять в незнакомых местах и не делайте этого сами. Под водой могут быть камни или деревья.

- Следите, во что играют ваши дети, когда находятся на речке или озере. Объясните им, что в воде нельзя «топить» своих друзей или «прятаться» под водой.

- Будьте всегда рядом с детьми. И тогда отдых на воде принесет вашей семье только радость и положительные эмоции!