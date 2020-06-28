Председатель Псковского облсовпрофа: Социальный блок поправок к Конституции очень важен

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов проголосовал за поправки к Конституции РФ, сообщает Псковское агентство информации.

«Социальный блок поправок к Конституции, действительно, очень важен, а социальное партнерство – это тот механизм, который эффективно работает, даёт стабильность нашей стране, потому что подавляющая часть безусловных противоречий – прежде всего в трудовых отношениях – снимаются в рамках переговоров», – прокомментировал Игорь Иванов

По его словам, профсоюзы в составе рабочих групп работали над поправками в Конституцию и практически все их замечания и предложения были учтены.

Игорь Иванов также отметил, что закрепление понятия соцпартнерство в Конституции позволит укрепить действующий механизм и повысить его отдачу. «Минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже, чем прожиточный минимум. Мы очень много за это бились, это большая победа профсоюзов. Если это будет закреплено главным законом страны то уже, что-то приостановить, отыграть назад не получится», - уверен он

Руководитель облсовпрофа отметил важность поправки, согласно которой пенсии регулярно, не менее раза в год, индексируются. «У нас пока еще низкий уровень пенсий, нам надо его повышать. Конституция, ее новая редакция даст возможность это делать более энергично», - уверен Иванов.

Отметим, что в Псковской области продолжается четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию.