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Происшествия

В Великих Луках продолжается розыск пропавшей в прошлом году пенсионерки

28 июня 2020 года, 11:02

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают поиски пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 23 августа 2019 года женщина ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.


В Великих Луках продолжается розыск пропавшей в прошлом году пенсионерки
Королева Галина Павловна
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Г.П. Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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