Еще два пациента с коронавирусом скончались в Псковской области

В минувшие сутки в Псковской области от коронавирусной инфекции скончалось еще два человека, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковскоая область».

Таким образом, общее число умерших от коронавируса составляет уже 21 человек. Также на данный момент 947 пациентов выздоровело, в том числе, 11 - за минувшие сутки .

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 2722. Проведено 42737 исследований на коронавирус.

Статистика заболевших по районам следующая: Псков – 800, Великие Луки – 559, Бежаницкий район — 15, Великолукский район – 155, Гдовский район – 59, Дедовичский район – 35, Дновский район — 90, Красногородский район – 8, Куньинский район –23, Локнянский район — 7, Невельский район — 96, Новоржевский район – 18, Новосокольнический район — 55, Опочецкий район – 33, Островский район – 198, Палкинский район — 25, Печорский район – 35, Плюсский район – 84, Порховский район — 126, Псковский район – 212, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 6, Пыталовский район – 11, Себежский район – 17, Струго-Красненский район – 33, Усвятский район — 16.