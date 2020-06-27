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Общество

Михаил Ведерников провел личный прием граждан

27 июня 2020 года, 15:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел личный приём граждан в режиме видеоконференцсвязи. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

Михаил Ведерников провел личный прием граждан

Скриншот из Instagram.
По итогам приема граждан по просьбе руководителя благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» будет профинансирована покупка учебного электронного органа для областного колледжа искусств.

Для московского хирурга-онколога, приехавшего работать в Псковский онкологический диспансер, приобретут служебную трёхкомнатную квартиру. Фонд поддержки беженцев «Соотечественник» отремонтирует пустующие здания в деревне Родина Псковского района для Центра временного размещения. Бюро медико-социальной экспертизы будет оборудовано пандусом.

Кроме того, по просьбе жителей отремонтируют асфальт на улицах Лесная и Харченко.

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