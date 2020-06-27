Михаил Ведерников провел личный прием граждан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел личный приём граждан в режиме видеоконференцсвязи. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

По итогам приема граждан по просьбе руководителя благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» будет профинансирована покупка учебного электронного органа для областного колледжа искусств.

Для московского хирурга-онколога, приехавшего работать в Псковский онкологический диспансер, приобретут служебную трёхкомнатную квартиру. Фонд поддержки беженцев «Соотечественник» отремонтирует пустующие здания в деревне Родина Псковского района для Центра временного размещения. Бюро медико-социальной экспертизы будет оборудовано пандусом.

Кроме того, по просьбе жителей отремонтируют асфальт на улицах Лесная и Харченко.