Михаил Ведерников провел личный прием граждан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел личный приём граждан в режиме видеоконференцсвязи. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел личный приём граждан в режиме видеоконференцсвязи. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.
Для московского хирурга-онколога, приехавшего работать в Псковский онкологический диспансер, приобретут служебную трёхкомнатную квартиру. Фонд поддержки беженцев «Соотечественник» отремонтирует пустующие здания в деревне Родина Псковского района для Центра временного размещения. Бюро медико-социальной экспертизы будет оборудовано пандусом.
Кроме того, по просьбе жителей отремонтируют асфальт на улицах Лесная и Харченко.