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Экономика / Инвестиции

Инвестор готов начать строительство нового терминала в псковском аэропорту

27 июня 2020 года, 18:33

Власти региона нашли инвестора, который «готов начать строительство нового терминала и участвовать в дальнейшем развитии авиасообщения в Псковской области», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона в соцсети Instagram.

Инвестор готов начать строительство нового терминала в псковском аэропорту

Фото Псковского агентства информации
Губернатор пояснил, что это стане возможно, когда пассажиропоток в псковском аэропорту достигнет уровня в 130 тысяч человек в год. «Именно при таком пассажиропотоке работа аэропорта становится рентабельна и интересна для потенциальных инвесторов», – отметил он.

Михаил Ведерников рассказал, что авиасообщение Пскова с Москвой и Сочи в течение прошлого года дало рост в пять раз и позволило выйти на показатель почти 40 тысяч пассажиров в год. Он напомнил, что с конца июня Псков связан авиасообщением с Калининградом и Анапой.

По словам Михаила Ведерникова, в настоящий момент загрузка этих рейсов в целом достаточно хорошая. «С учётом коронавирусной инфекции и полного отсутствия рекламы она составила почти 50%. Я считаю, что это хороший показатель, который позволяет нам рассчитывать на продолжение динамичного роста пассажиропотока аэропорта», – резюмировал губернатор.

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