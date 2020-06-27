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Общество / Здоровье

Пик распространения коронавируса в Псковской области пройден

27 июня 2020 года, 17:03

В Псковской области пройден пик распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона в соцсети Instagram.

«По текущим расчётам мы прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Как говорится, на Париж пока не идём, но Бородинское сражение уже позади», – сказал губернатор. По его данным, по итогам прошлой недели снижение темпов распространения заболеваемости показывает 15%, а на середину текущей недели – уже 20%. Кроме того, 25 июня в Псковской области число выздоровевших превысило количество новых случаев заболевания.

«Половина коечного фонда для лечения ковид-пациентов на сегодняшний день свободна и мы 26 июня с медиками на совещании впервые обсуждали вопрос о переводе ряда коечного фонда в ближайшей перспективе в обычный режим работы», – отметил глава региона.

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