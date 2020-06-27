В Псковской области могут рассмотреть новый этап снятия ограничений по коронавирусу

В Псковской области на следующей неделе могут рассмотреть очередной этап снятия ограничений по коронавирусу, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона в соцести Instagram.

«Неделю назад мы сделали ряд послаблений. Хочу сказать, что практически не зафиксировано нарушений. Все очень ответственно к этому вопросу отнеслись. Прошёл практически восьмидневный период. И если бы были какие-то нарушения, то мы сразу это увидели в статистике заболеваний. Этого не произошло благодаря осознанному отношению людей», - отметил губернатор.

Он напомнил, что область на этой неделе перешла к очередному этапу послаблений. «Если к этим вещам отнесутся серьезно, то на следующей неделе тоже можно будет рассматривать очередной этап послаблений», – резюмировал Михаил Ведерников.