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Политика / Выборы

Михаил Ведерников призвал жителей региона проголосовать по поправкам в Конституцию

27 июня 2020 года, 12:42

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Михаил Ведерников призвал жителей региона проголосовать по поправкам в Конституцию

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Сохранение исторической правды, защита памяти поколений о подвиге в Великую Отечественную войну – одна из важнейших поправок в Конституцию, голосование по которой началось с 25 июня», – заявил губернатор в ходе видеообращения к жителям региона в соцсети Instagram.

Губернатор высказал мнение, что наиболее важные изменения – дополнительные социальные гарантии, в том числе в части уровня зарплат, индексации социальных пособий, пенсий, обеспечение достойных условий труда. Кроме того, для Псковской области особенно актуальны защита территориальной целостности, установление единых правовых основ для системы здравоохранения.

Михаил Ведерников отметил, что свой голос он отдал за поправки.

«Сегодня, вне всякого сомнения, исторический момент. О нём обязательно напишут в учебниках истории, но от нас с вами зависит, что именно там напишут», - добавил Михаил Ведерников.

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