Александр Котов — молодежи: Главное, не ждать «манны небесной»

«Молодость – один из самых активных и ярких периодов жизни, вы чувствуете ритм настоящего и стремитесь в будущее, – подчеркнул он. – В этом возрасте хочется дерзать и творить, узнавать новое, открывать неизведанное, рисковать и побеждать», - обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов к представителям молодого поколения в День молодёжи, 27 июня.