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Общество

Александр Котов — молодежи: Главное, не ждать «манны небесной»

27 июня 2020 года, 11:54

«Молодость – один из самых активных и ярких периодов жизни, вы чувствуете ритм настоящего и стремитесь в будущее, – подчеркнул он. – В этом возрасте хочется дерзать и творить, узнавать новое, открывать неизведанное, рисковать и побеждать», - обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов к представителям молодого поколения в День молодёжи, 27 июня.

Александр Котов — молодежи: Главное, не ждать «манны небесной»

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, спикер отметил, что сегодня у молодёжи есть немало возможностей заявить о себе. «Главное, не ждать «манны небесной», а быть активным, энергичным, целеустремлённым. Задача государства и старшего поколения – поддержать молодёжь на этом пути. Ваш успех – не только личное достижение, но и перспективы города, региона, страны», – добавил Александр Котов.

Председатель Собрания также пожелал молодым людям найти своё призвание, воплотить в жизнь самые заветные мечты и полностью реализовать себя.

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