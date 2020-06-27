Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области достигло 2667

58 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». В результате общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 2667.

Выздоровели за сутки 54 человека (всего — 936). Число умерших не изменилось — 19. За сутки было проведено 742 исследования на коронавирус. Всего за время пандемии – 41665.

Самое большое число инфицированных — в Пскове (780). Самое низкое — в Пустошкинском и Пушкиногорском районах (по 6).