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Общество / Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области достигло 2667

27 июня 2020 года, 11:46

58 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». В результате общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 2667.

Выздоровели за сутки 54 человека (всего — 936). Число умерших не изменилось — 19. За сутки было проведено 742 исследования на коронавирус. Всего за время пандемии – 41665.

Самое большое число инфицированных — в Пскове (780). Самое низкое — в Пустошкинском и Пушкиногорском районах (по 6).

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